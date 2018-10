Star Trek Discovery: Emily Coutts parla della seconda stagione in un'intervista!

Sulle pagine del sito ufficiale di Star Trek Emily Coutts ha avuto l'occasione di raccontare i suoi pensieri sulla seconda stagione di Star Trek: Discovery e di fare qualche anticipazione sul futuro del personaggio che interpreta nella serie, Keyla Detmer.

"Sta andando molto bene. La sceneggiatura mi piace molto. Ogni volta, dopo averla letta tutti assieme, reagiamo in maniera diversa: piangiamo, ridiamo. Sarà una grande stagione".



I fan del serial hanno amato Keyla Detmer pur non essendo tra i personaggi più importanti. Quando gli è stato chiesto se il personaggio otterrà un ruolo più rilevante dalla seconda stagione, Emily Coutts ha evitato di rispondere direttamente perché, per ora, non può farlo. Ha però avuto modo di dire quali sono stati i suoi momenti preferiti del personaggio nella scorsa stagione:"Mi piace il suo atteggiamento quando la posta in gioco è molto alta, ad esempio quando ha fatto una manovra stretta con la navicella lavorando spalla a spalla con un capitano molto aggressivo. Quelli sono i miei momenti preferiti del personaggio, quelli in cui Keyla Detmer reprime le sue emozioni e pensa solo a fare ciò che deve fare".



Uno dei segni caratteristici del personaggio di Emily Coutts è il suo impianto oculare. L'attrice ha rivelato che per crearlo ci vuole parecchio impegno:"Sembra molto semplice, ma in realtà ci vuole tempo per riprodurlo. E' necessaria un'ora per la protesi e un'ora e mezza per il trucco e i capelli. I ragazzi del trucco sono magnifici, il risultato è davvero realistico".



Emily Coutts in realtà non sa con precisione a cosa serve l'impianto oculare:"E' stato installato a seguito di una ferita grave subita durante la Battaglia Delle Stelle Binarie. Questo è tutto ciò che so: speriamo di scoprire di più presto!"



La seconda stagione di Star Trek: Discovery uscirà a gennaio del 2019.