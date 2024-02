Star Trek Discovery, l'entusiasmante trailer finale dell'ultima stagione

Star Trek: Discovery è solo una delle innumerevoli produzioni che, nel corso dei decenni, sono state realizzate attingendo a piene mani da un universo tanto vasto e dall'enorme potenziale come quello iniziata da Gene Roddenberry nei lontani anni sessanta con la prima serie originale. Di quest'ultima il ricordo rimarrà per sempre.

Ma, come potete leggere anche dalla nostra recensione di Star Trek, non è sempre detto che ciò che viene realizzato dopo debba sempre essere qualcosa di derivativo e poco rispettoso del materiale di partenza.

Un altro esempio è infatti la più recente serie con protagonista Sonequa Martin-Green, che nel corso degli anni è riuscita a costruirsi una solida fanbase che non ha mai mollato ed è sempre stata entusiasta di conoscere quali altre avventure avrebbero affrontato Numero Uno ed il suo equipaggio.

Tuttavia, come sempre accade in questi casi, le cose belle non durano ed ecco quindi che con il nuovo trailer da poco rilasciato, Paramount+ si prepara a rilasciare l'ultima stagione di Star Trek: Discovery.

Il video potete trovarlo andando in calce a questa notizia, e da ciò che ci è possibile vedere sembra proprio che ciò che attende Michael Burnham ed i suoi amici sia qualcosa di mai visto prima. La ricerca di un antico potere tenuto nascosto li porterà ad avere a che fare con nemici temibili e pericolosi, non ci resta altro che attendere il prossimo aprile, periodo in cui l'ultima parte dello show debutterà ufficialmente.

Voi che ne pensate?