Star Trek Discovery: l'equipaggio sbarca sulla Terra nelle immagini dell'episodio 3x03

Star Trek: Discovery si prepara a tornare su Netflix questo venerdì con l'episodio 3x03 intitolato "People of Earth", a cui possiamo dare un'occhiata in anteprima grazie ad una valanga di nuove foto

Questa la sinossi ufficiale della puntata (via Comicbook.com): "Finalmente riuniti, Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery si recano sulla Terra con il desiderio di apprendere cosa è successo alla Federazione durante la loro assenza." L'episodio è scritto da Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt, mentre la regia è firmata da Jonathan Frakes.

Nelle foto, che potete visionare nella galleria in calce all'articolo, vediamo Blu del Barrio nei panni di Adira; Doug Jones in quelli di Saru; Sonequa Martin-Green nel ruolo Burnham, Sara Mitich come Lt. Nilsson; Oyin Oladejo nel ruolo Operations officer Joann Owosekun; Mary Wiseman nei panni di Tilly; Patrick Kyok Choon nel ruolo di Gen Rhys; Emily Coutts come Keyla Detmer, Ronnie Rowe Jr. nei panni di Lt. Price e infine Michelle Yeoh nel ruolo di Philippa Georgiou.

Vi ricordiamo che l'episodio sarà disponibile su Netflix dal 30 ottobre. Nel frattempo, qui potete trovare la nostra recensione di Star Trek: Discovery 3x02. Per altre notizie sul franchise: la città americana di Bloomington (Indiana) ha omaggiato Kate Mulgrew con una belissima statua dedicata al Capitano Janeway.