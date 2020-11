Star Trek: Discovery, ecco un esilarante riferimento a Star Trek: Voyager

Nel corso dell'ultimo episodio di Star Trek: Discovery abbiamo assistito ad un eccezionale riferimento a Star Trek: Voyager, la serie andata in onda tra il 1995 e il 2001 e incentrata sulle vicende dell'equipaggio dell'astronave della Federazione USS Voyager, perduta nel più remoto quadrante della galassia: il Quadrante Delta.

Dopo un duro arrivo in un lontano futuro (32 ° secolo), l'equipaggio della USS Discovery è riuscito a rintracciare i resti della Flotta Stellare. Questa nuova versione della Federazione è molto diversa da quella a cui siamo abituati, e cerca di sopravvivere in un'epoca in cui la tecnologia è stata paralizzata a seguito da un misterioso cataclisma noto come "The Burn". All'arrivo all'ultima base della Flotta Stellare, l'equipaggio della Discovery viene accolto da una collezione rivoluzionaria di astronavi futuristiche, inclusa la USS Voyager. Quello che vediamo in Star Trek: Discovery è la USS Voyager J, l'undicesima nave stellare a portarne il nome.

Star Trek: Voyager è stata una serie veramente rivoluzionaria e, ha avuto il merito di introdurre il primo capitano donna, Kate Mulgrew nel ruolo del Capitano Kathryn Janeway e molti altri personaggi di varia natura, inserendosi a pieno titolo in quel clima di diversificazione della tv degli anni '90.

