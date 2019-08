Star Trek: Discovery, Ethan Peck diventa...Leonard Nimoy!

Cosa accadrebbe se un personaggio inconfondibile si ritrovasse improvvisamente con un’altra faccia? A questo deve aver pensato Deep Homage, canale di YouTube che manipolato una scena tratta da una puntata della seconda stagione di Star Trek: Discovery mescolando i due attori che hanno dato il volto a Spock sul piccolo schermo.

Con deepfake si intende una tecnica di alterazione visiva utile a sovrapporre immagini per ottenere effetti talvolta stranianti; non è un caso che questo stratagemma sia anche alla base del fenomeno delle fake news, di cui appunto condivide la caratteristica della falsità.

Cosa c’entra tutto questo con Star Trek: Discovery, l’ultima incarnazione televisiva della serie fantascientifica che ha già anticipato novità per la terza stagione?

Il canale YouTube Deep Homage si è prodigato in una missione piuttosto bizzarra provando a sostituire il volto di Ethan Peck, l’attore ingaggiato per interpretare il giovane Spock, con quello ben più noto di Leonard Nimoy, autentico pilastro della Serie Classica.

Il risultato si incastona in una scena di Se ricordo bene, ottavo episodio della seconda stagione in cui il giovane vulcaniano mostra a Michael Burnham i ricordi riguardanti la sua misteriosa detenzione.

Senza addentrarsi nei particolari narrativi della puntata tanto attesa dai fan della serie, l’effetto ottenuto dalla manipolazione facciale lascia ancora molto spazio al perfezionamento della tecnica del deepfake, pur accennando risultati curiosi: l’occhio più distratto può infatti notare l’alternanza tra Nimoy e Peck quando il personaggio non è inquadrato in primo piano.

Ethan Peck ha commentato così il ruolo che ha ereditato anche da Zachary Quinto, lo Spock della linea Kelvin Timeline cinematografica: “Per me è l’esperienza di una vita, non ho mai sentito così tanta responsabilità come attore e come persona nei confronti di un ruolo così importante. Ero davvero spaventato all'inizio”.

Il giovane Spock tornerà insieme al Capitano Pike e al Numero Uno della USS Enterprise vista in Star Trek: Discovery durante la nuova edizione di Star Trek: Short Treks, l’antologia di cortometraggi della quale è stato rilasciato il trailer della seconda stagione.