Star Trek Discovery: Ethan Peck entra nel cast della seconda stagione nei panni di Spock!

La notizia che tutti i fan di Star Trek Discovery stavano aspettando è finalmente arrivata. CBS All Access ha annunciato di aver ingaggiato il giovane Ethan Peck nei panni del mitico Spock, ruolo reso celebre da Leonard Nimoy nella serie originale degli anni '60 e da Zachary Quinto negli ultimi tre film della saga.

Il suo debutto avverrà nella secoda stagione dello show, prevista per gennaio 2019, e la notizia del casting è stata così commentata da Alex Kurtzman, co-creatore, showrunner e produttore esecutivo:

"Nell'arco di 52 anni di televisione e cinema, Spock rimane l'unico membro dell'equipaggio originale ad aver coperto ogni epoca di Star Trek. Il grande Leonard ed il geniale Zachary hanno trasmesso umanità incomparabile ad un personaggio da sempre diviso tra logica ed emozione. Abbiamo cercato per mesi un attore che fosse in grado di trasporre sul piccolo schermo le sue grandi qualità, ovvero compassione, empatia, intuizione e forza di volontà. Ethan Peck si è presentato ai casting dimostrandosi pronto a portare sulle spalle il peso di un'enorme responsabilità. Siamo lieti di accoglierlo nella nostra famiglia di Star Trek Discovery."

Il nuovo arco narrativo, composto da 13 episodi, riprenderà la storia dal sorprendente finale della prima stagione, che ha visto l'equipaggio della USS Discovery entrare in contatto con l'iconica USS Enterprise. Nel cast torneranno anche Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif, Anthony Rapp e Mary Wiseman. Vi ricordiamo che Star Trek Discovery è ambientato una decina di anni prima della serie originale, andata in onda dal 1966 al 1969.

Vi ricordiamo che CBS All Access ha già in mente delle idee per degli spinoff sui personaggi dello show e che il mitico Patrick Stewart riprenderà l'iconico ruolo di Jean-Luc Pricard all'interno di una serie a lui dedicata.