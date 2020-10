Star Trek Discovery: Il titolo del settimo episodio cita una storia di The Next Generation

Continuano le citazioni presenti negli episodi di Star Trek: Discovery, dopo Snowpiercer la terza stagione della serie CBS ha ricordato ai fan una puntata di The Next Generation incentrata su Spock e i romulani.

Ci riferiamo al settimo episodio, intitolato "Unification III" e che cita "Unification I" e "Unification II", puntate andate in onda nel corso dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Star Trek. La storia era incentrata su Spock, che decide di raggiungere Romulus insieme a Data e Jean-Luc Picard, finendo per unirsi ad un movimento politico segreto, il cui obiettivo era quello di riunire la popolazione romulana e i vulcaniani. Purtroppo a causa delle azioni di Sela, i loro piani falliscono, mentre Spock decide di rimanere sul pianeta, per continuare a migliorare le relazioni tra le due popolazioni.

Non sappiamo quale potrebbe essere la trama della puntata di Star Trek Discovery, magari una alleanza tra romulani e vulcaniani sarà proprio la base su cui partirà la nuova Federazione guidata da Michael Burnham. In attesa del prossimo episodio, che sarà disponibile il 29 ottobre nel catalogo di Netflix, vi segnaliamo l'ottimo debutto di Star Trek: Discovery su Rotten Tomatoes, mentre una cittadina americana ha voluto rendere omaggio ad un capitano di Star Trek.