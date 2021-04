Star Trek Discovery: Il teaser della stagione 4 anticipa le sfide del cast

Come sapete la quarta stagione di Star Trek Discovery sarà molto difficile per l'equipaggio protagonista dello show. Vediamo una breve anteprima delle prossime puntate inedite grazie ad un nuovo teaser trailer.

In calce alla notizia trovate il video della quarta stagione, introdotto dalla protagonista della serie, l'attrice Sonequa Martin-Greene. In particolare, l'interprete del capitano Burnham ha partecipato al First Contact Day, giornata che ha celebrato la famosa serie nata da un'idea di Gene Roddenberry e la cui prima puntata è andata in onda l'otto settembre del 1966. I fan inoltre hanno avuto la conferma che la quarta parte di Star Trek Discovery sarà disponibile nel corso del 2021, anche se ancora non conosciamo la data di uscita esatta e il numero di puntate della stagione.

Secondo quanto possiamo scoprire dal video, i protagonisti della serie dovranno affrontare una minaccia molto più pericolosa rispetto alle precedenti, cercando quindi di allearsi non solo con i pianeti della Federazione, ma anche quelli che non fanno parte della celebre organizzazione. Non resta che aspettare per scoprire quale sarà il futuro dello show, nel frattempo vi segnaliamo la cronologia completa dei film di Star Trek, invece ecco un'intervista allo showrunner di Discovery in cui discute del prossimo villain della serie.