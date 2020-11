Star Trek Discovery: Iniziano i lavori sulla quarta stagione

Mentre aspettiamo la messa in onda della quarta puntata di Star Trek Discovery, è stato annunciato che sono iniziati i lavori per la prossima stagione della serie Netflix ambientata nell'universo nato da un'idea di Gene Roddenberry.

A darne l'annuncio è Michelle Paradise, showrunner dell'opera presente nel catalogo di Netflix, con un tweet che trovate linkato in calce alla notizia. Nel suo messaggio è presente un breve video insieme a questo commento: "Quarta stagione andiamo!", mentre nelle scorse settimane era stato condiviso dal network televisivo CBS un video con il cast dello show, che annunciava il rinnovo per una nuova stagione di puntate inedite.

I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia, ansiosi di scoprire come continueranno le vicende dell'equipaggio USS Discovery, in particolare dopo le ultime puntate, che hanno portato i protagonisti a viaggiare nel tempo, trovandosi 930 anni nel futuro. Nel frattempo sono disponibili su Netflix i primi tre episodi della terza stagione, i restanti saranno pubblicati sulla celebre piattaforma streaming a cadenza settimanale. Infine vi segnaliamo i festeggiamenti per il mese dedicato a Star Trek, dove sarà possibile leggere gratuitamente dei fumetti dedicati all'opera fantascientifica di successo, invece se cercate altre indiscrezioni sulla serie ecco una intervista a Doug Jones di Star Trek Discovery.