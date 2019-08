Star Trek: Discovery, Jason Isaacs stuzzica i fan su un suo possibile ritorno

Nelle scorse settimane Las Vegas ha ospitato una speciale convention dedicata a Stark Trek, a cui ha partecipato anche Jason Isaacs per parlare del suo ruolo in Star Trek: Discovery e di un suo possibile ritorno nello show.

L'attore ha vestito i panni del Capitano Gabriel Lorca della USS Discovery nella prima stagione dello show. "Sono entrato sapendo che avrei fatto solo una stagione" ha detto durante uno dei panel (via Trek Movie). "Mi è sembrata una grande cosa da fare e mi è piaciuta, ma una volta che mi sono avvicinato a tutti e capito il significato di Star Trek, la bellezza della narrazione e cosa significa in questo mondo, ne ho sentito la mancanza."

Isaac ha poi continuato dicendo che sarebbe pronto per un suo eventuale ritorno: "Come fare a sapere che non sono pronto. Certo, lo farei. L'ho amato! Ne ho parlato molto con i produttori. Quando e devo? Nessuno muore definitivamente. C'è ancora un capitano Lorca. Ci sono tre show in arrivo e diverse stagioni, e se riesco ancora a entrare in quell'uniforma, lo farei volentieri. Chi non vorrebbe farlo ancora? Sono storie senza tempo."

Le riprese della terza stagione di Discovery sono iniziate nelle scorse settimane a Toronto con la conferma dello showrunner Alex Kurtzman che i nuovi episodi saranno ambientati circa mille anni dopo gli eventi della scorsa stagione. Al momento CBS All Access non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale.