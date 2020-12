Star Trek: Discovery, la Jett Reno di Tig Notaro tornerà anche nella quarta stagione

In Star Trek: Discovery 3, l'attrice e comica Tig Notaro veste i panni del sardonico ingegnere Jett Reno, unitasi all'equipaggio nel corso della seconda stagione dello show targato CBS, e stando alle parole della stessa attrice il suo personaggio è destinato a tornare anche nella quarta stagione della serie, anche se in modo ridotto.

Durante una recente intervista, infatti, la Notaro ha sottolineato di aver purtroppo perso delle occasioni importanti nella prossima Star Trek: Discovery 4 perché non era disposta a volare fino a Toronto con la Pandemia di Coronavirus ancora in corso, augurandosi però di riuscire a farlo entro maggio, quando con i vaccini e l'arrivo della primavera le cose dovrebbero migliorare, o almeno così si spera.



Ha detto l'attrice: "Allora, al momento ho concluso le riprese di un nuovo film d'azione e sono anche nel nuovo show di Star Trek. Il film a cui mi riferisco è Army of the Dead e la serie è ovviamente Star Trek: Discovery, dove interpreto il Comandante Jett Reno. Ora, con il coronavirus ho perso un po' di lavoro perché non volevo tornare a Toronto, ma essendo io un personaggio ricorrente nello show e con una seconda parte di riprese prevista a maggio, penso che probabilmente tornerà nella prossima stagione".



