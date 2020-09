Star Trek Discovery: Kenneth Mitchell ritornerà nelle puntate della terza stagione

In attesa delle prossime puntate dello show di Netflix, continuiamo a scoprire novità sul cast: dopo la notizia sulle ultime aggiunte al cast di Star Trek Discovery, vi segnaliamo il ritorno di Kenneth Mitchell nella serie ambientata nell'universo di Gene Roddenberry.

L'attore è già apparso nelle due stagioni di Star Trek Discovery, interpretando tre diversi personaggi klingon, ma secondo quanto ha dichiarato nelle pagine del "Official Star Trek Magazine", Kenneth Mitchell farà finalmente il debutto negli episodi della serie senza il trucco da alieno. Ecco cosa ha affermato: "Sarò un personaggio umano, è fantastico, non vedo l'ora di farlo conoscere ai fan. Sono anche felice per il continuo supporto che ricevo da Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Olatunde Osunanmi, Jonathan Frakes e da tutti coloro che lavorano per Secret Hideout, è grazie a loro se sono qui".

Inoltre scopriamo che il personaggio, di cui non conosciamo ancora il nome, apparirà in due puntate nella seconda metà della stagione. Manca poco più di un mese all'uscita della terza stagione, che farà il suo debutto nel catalogo di Netflix il prossimo 15 ottobre. Inoltre nelle scorse settimane lo showrunner si è lasciato sfuggire un indizio sulla quarta stagione di Star Trek Discovery, che non è stata ancora annunciata ufficialmente.