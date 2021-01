Star Trek Discovery: La serie ha rivelato da dove viene il cibo della Federazione

Mentre si inizia già a discutere della quarta stagione di Star Trek Discovery, i fan dell'opera ambientata nell'universo creato da Gene Roddenberry sono rimasti stupiti dopo aver scoperto come viene creato il cibo della Federazione.

Durante l'episodio intitolato "C'è una marea..." abbiamo assistito all'importante incontro tra l'Ammiraglio Vance, rappresentante della Federazione, e Osyraa, leader del gruppo Catena Smeraldo. Durante la riunione tra i due viene servito del cibo e Osyraa, mentre mangia una mela, si chiede come mai abbia un gusto diverso rispetto alle altre. A questo punto Vance rivela un dettaglio che ha disgustato molti degli appassionati dello show: il cibo che mangiano non è vero, ma viene ricreato a partire dai rifiuti organici della nave. Scopriamo quindi che a causa delle risorse limitate della Federazione, i replicatori sfruttano gli escrementi dell'equipaggio per ricreare il cibo, a differenza di quanto veniva fatto secoli prima, quando venivano usati materiali appositi.

Ecco la spiegazione dell'Ammiraglio Vance: "Quello è il materiale base che usiamo con i replicatori, lo decostruiamo a livello atomico e poi riformiamo in modo diverso gli atomi. Sono buoni per essere escrementi, e per farlo non dobbiamo commettere nessuna atrocità".

Per concludere vi lasciamo con questa intervista a Doug Jones di Star Trek Discovery.