Star Trek Discovery: La storia di Spock si è conclusa nella nuova puntata

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato le prime foto del settimo episodio di Star Trek Discovery 3, puntata che ha concluso definitivamente la storia di uno dei personaggi più famosi apparsi nel mondo creato da Gene Roddenberry.

Il titolo "Unification III" aveva già fornito qualche indizio ai numerosi appassionati: si tratta infatti di un riferimento ad "Unification I" e "Unification II", puntate di Star Trek The Next Generations in cui avevamo assistito agli sforzi di Spock per riunire in un'unica società i romulani e i vulcaniani. Nel corso dell'episodio dello show presente su Netflix, la protagonista Michael Burnham si è diretta su Vulcan, pianeta che nel futuro è conosciuto come Ni'Var. Cosa ancora più sorprendente, Ni'Var è diventato la casa dei romulani e vulcaniani, popolazioni che vivono finalmente in pace.

Inoltre, il personaggio interpretato da Sonequa Martin-Green ha anche ritrovato una registrazione di Spock, in cui parla dei suoi sforzi per completare la sua missione. Siamo sicuri che nelle prossime puntate scopriremo altri dettagli di questo evento, che ha sorpreso molti dei fan dell'opera prodotta da CBS. Se non l'avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione della settima puntata di Star Trek Discovery, mentre vi ricordiamo che il prossimo episodio sarà disponibile a partire dal 4 dicembre.