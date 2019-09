Star Trek: Discovery e i legami con gli altri filoni del franchise

Star Trek è un frsnchise generazionale, con le varie serie che sono ambientate all'interno di una cronologia che abbraccia secoli di trama. Un nuovo numero di Star Trek: Discovery - Aftermath fa riferimento ad un thread in comune con almeno tre serie del franchise. Aftermath è ambientato dopo l'apice della seconda stagione di Discovery.

Si trova tuttavia prima del ritorno di Spock a bordo dell'USS Enterprise nella scena finale della stagione. Aftermath fa riferimento al futuro di Star Trek VI: The Undiscovered Country, ovvero l'ultimo film di Star Trek con il cast originale della serie madre, e Star Trek: The Next Generation.

Il capitano Pike cerca di stringere una pace duratura con i Klingon nella prima stagione di Star Trek: Discovery, nella quale si narra la guerra tra la Federazione Unita dei Pianeti e l'Impero Klingon; L'Rell divenne Alto Cancelliere Klingon e trattò un armistizio con la Federazione, venendo in aiuto di Discovery e Enterprise.



Nonostante non sia tornato ufficialmente al servizio della Flotta Stellare, Spock partecipa alla riunione come consigliere, su richiesta di Pike:"Siamo così vicini ad una vera svolta!" esclama Pike a Spock.

Una pace vera, come Pike la immagina fino agli eventi di Star Trek IV: The Undiscovered Country, quando esplode la luna Praxis in orbita intorno a QonoS.

Decenni dopo, in Star Trek: The Next Generation, l'alleanza tra Klingon e Federazione è più vicina che mai.

Star Trek: Discovery nel frattempo ha vinto il suo primo Creative Arts e si appresta a vivere la terza stagione con toni più ottimisti, secondo Jonathan Frakes.