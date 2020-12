Star Trek: Discovery, Michelle Yeoh sul destino di Georgiou e lo spin-off Section 31

Come anticipato nelle scorse settimane, l'episodio 3x10 di Star Trek: Discovery si è rivelato di vitale importanza per il futuro di Philippa Georgiou all'interno del franchise. Ne ha parlato l'interprete Michelle Yeoh durante una recente intervista.

Attenzione, seguono spoiler sulla puntata.

"Non è stato sempre pianificato in questo modo. Siamo arrivato a un punto in cui era necessario aver intrapreso più viaggi con l'Imperatrice Georgiou in modo che accadessero alcune cose" ha spiegato l'attrice sul congedo di Georgiou, la quale ha detto definitivamente addio a Michael Burnham e il resto dell'equipaggio della Discovery. "Non sarà mai un addio. Non se dipende da me. Ma in quel momento è stata davvero dura. So che non vedrò la mia nuova famiglia per un po', anche se ci terremo sempre in contatto l'uno co l'altro. Ma è dura perché mi sono relazionata con loro su molti livelli. Gli attori hanno fornito delle interpretazioni incredibili e i nostri sceneggiatori sono stati semplicemente geniali. Hanno dipinto la tela e ci hanno permesso di entrare in questi nuovi mondi tramite dei personaggi dotati di un grande background e complessità. Nei miei 30 anni di attività, interpretare Georgiou è stato qualcosa di davvero appagante, e per questa ragione non me ne andrò mai."

Per quanto riguarda Section 31, l'annunciato spin-off che seguirà le vicende dell'Imperatrice Georgiou all'interno dell'organizzazione che agisce in maniera anonima per proteggere la Federazione, la Yeoh ha anticipato: "È ovvio che il viaggio dell'imperatore Georgiou non è terminato. Non è ancora giunto al termine. Ma dipende da lei se finirà bruscamente. Mi è piaciuto molto quando ha attraversato il portale e ha realizzato: 'Oh mio dio, sono vestita come l'imperatore terrestre e posso vedere tutti i miei soldati di fronte a me in attesa.' E puoi vedere nei suoi occhi che è cambiata in maniera radicale e drastica."



Nel frattempo, David Cronenberg ha confermato il suo ritorno in Star Trek: Discovery 4.