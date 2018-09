Star Trek: Discovery, i mini episodi pre-seconda stagione in arrivo a partire da ottobre

Annunciati al San Diego Comic-con 2018, i mini-episodi Star Trek: Short Treks che anticiperanno la seconda e attesissima stagione di Star Trek: Discovery arriveranno in streaming online già il prossimo ottobre, come comunicato quest'oggi direttamente dalla CBS, che ha rivelato anche i primi dettagli.

L'emittente descrive questi episodi come racconti brevi "atti all'approfondimento dell'Universo di Star Trek: Discovery". Questi mini racconti verranno pubblicati a cadenza mensile, a partire dal primo giovedì di ottobre per i seguenti quattro mesi. Ciascuno degli episodi si concentrerà su tre diversi personaggi di Discovery.



Il primo episodio, in onda il 4 ottobre, si chiamerà "Runaway" e seguirà Tilly (Mary Wiseman) dopo "l'incontro con un visitatore inaspettato bisognoso d'aiuto". Il secondo episodio si chiamerà "Calypso" e (8 novembre) e vedrà protagonista un personaggio inedito, Craft (Aldis Hodge), che si sveglia nell'infermeria di una nave abbandonata, con un'interfaccia di computer come unica compagna. Il terzo, "The Brighest Star" (6 dicembre), seguirà Saru (Doug Jones) prima del suo reclutamento nella Flotta Stellare, mentre il quarto e ultimo episodio, "The Escape Artist", vedrà Henry Mudd (Rainn Wilson) a bordo di una nave ostile.



I mini-episodi andranno online sulla piattaforma streaming All Access, non vincolata alle rigide regole dei canali broadcasting quali appunto la CBS.