Star Trek Discovery: Nella quarta stagione potrebbe tornare un celebre personaggio

È già stata annunciata la quarta stagione di Star Trek Discovery, scopriamo qualche dettaglio in più sulle prossime puntate inedite grazie ad un post condiviso su Instagram, che sembra anticipare il ritorno di un personaggio.

L'account del celebre social @startreklogs ha infatti condiviso con i suoi follower il messaggio che trovate in calce alla notizia, incentrato su Saru. Come sapete il personaggio interpretato da Doug Jones ha scelto di dimettersi dal suo ruolo di comando nella USS Discovery, decidendo di aiutare Su'Kal a tornare a Kaminar. Nel post di Instagram è quindi presente un suo commento che anticipa la sua decisione di tornare a guidare il gruppo a bordo della nave spaziale. Ecco la traduzione del messaggio: "Ecco il mio ultimo diario stellare, per ora. Mi sono dimesso dal comando della USS Discovery per accompagnare Su'Kal nel suo viaggio fino a Kaminar. È stata una decisione difficile, ma non ho dubbi che sia stata la migliore. Adattarsi ad una vita al di fuori della nebula sarà molto difficile per lui, soprattutto perché gli effetti del Burn non sono ancora chiari. Lo aiuterò ad abituarsi ad una vita su Kaminar, non importa quanto tempo ci vorrà, perché so di aver lasciato la Discovery in buone mani".

Continua poi: "Michael è più di un bravo ufficiale, è una mia cara amica. Non ho dubbi che sarà perfetta nel ruolo di capitano. Non posso negare che sono ansioso di riscoprire il mio mondo natale, ma so anche che quando sarò pronto a viaggiare di nuovo tra le stelle, la Discovery sarà sempre lì".

In attesa di altre notizie sulle prossime puntate inedite, vi lasciamo con la nostra recensione della terza stagione di Star Trek Discovery.