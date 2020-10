Star Trek: Discovery, il nuovo episodio svela un importante cambiamento nella Federazione

La terza stagione di Star Trek: Discovery è giunta al terzo episodio, disponibile dal 30 ottobre in streaming su Netflix. In People of Earth, di cui nei giorni scorsi abbiamo visto le prime immagini, l'equipaggio della U.S.S Discovery approda appunto sulla Terra, per scoprire come si presenta il pianeta nel 31° secolo.

A questo punto invitiamo come sempre chi non ha visto l'episodio a non continuare la lettura, poiché seguiranno spoiler. Quello che Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) e il suo equipaggio scoprono è che la Terra ha abbandonato la Federazione.

I nostri eroi si ritrovano infatti di fronte alla United Earth Defense Force (UEDF), una fazione militante che protegge la Terra dai aspiranti predoni di quella che è diventata una galassia selvaggia e pericolosa. Il Capitano Ndoye dell'UEDF racconta anche che la Flotta Stellare ha lasciato la Terra ormai da un secolo, in seguito a un cataclisma noto come The Burn, che ha causato milioni di morti.

Non si hanno notizie su dove sia attualmente la Flotta Stellare, ma c'è da scommettere che la sua ricerca sarà uno dei temi portanti della terza stagione di Star Trek: Discovery.

Per chi non lo ricordasse, nell'universo di Star Trek la Federazione dei Pianeti Uniti era stata fondata nel 2161 e comprendeva la Terra, Andoria, Tellar Prime e Vulcano, legati da ideali di libertà, giustizia e uguaglianza.

Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 3x02 di Star Trek: Discovery.