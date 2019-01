Star Trek Discovery: i personaggi nei nuovi character poster

IGN ha diffuso dei nuovi character poster di Star Trek Discovery, sesto show tv ambientato nell'universo di Star Trek e ideato da Bryan Fuller e Alex Kurtzman. La serie è arrivata alla seconda stagione, ancora inedita in Italia e già in onda negli Stati Uniti. Distribuita da CBS, Star Trek Discovery è disponibile da noi sulla piattaforma Netflix.

Ogni character poster abbina due personaggi: Michael Burnham con il fratello adottivo, Spock, il comandante Saru con Sylvia Tilly, Paul Stamets insieme al dottor Hugh Culber e il capitano Christopher Pike insieme a Philippa Georgiou.

Ogni poster mostra la tagline "Exploration is Logical", che si riferisce al debutto di Ethan Peck nel ruolo di Spock nella prossima stagione.

La trama della seconda stagione di Star Trek Discovery racconta dell'equipaggio della Discovery che si trova negli Stati Uniti. Discovery unisce le forze con il capitano Christopher Pike per una nuova missione: indagare su sette misteriosi segnali rossi e sull'apparizione di un essere sconosciuto, Red Angel. Mentre l'equipaggio deve lavorare insieme per cercare il significato e l'origine di questi segnali, Michael Burnham è costretto ad affrontare il suo passato con il ritorno di suo fratello Spock.

Il cast di Star Trek Discovery comprende Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Jason Isaacs, Wilson Cruz e Anson Mount.

Non resta che attendere anche in Italia i 14 nuovi episodi della seconda stagione di Star Trek Discovery.