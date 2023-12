Star Trek: Discovery, previsti grossi cambiamenti per la stagione finale

Star Trek Discovery è stata cancellata, per tanto gli episodi della quinta stagione in arrivo saranno anche gli ultimi per la serie ambientata nell'universo della celebre saga fantascientifica. Tuttavia, questo non vuol dire che non ci saranno delle sorprese, in quanto per la stagione sono previsti alcuni significativi cambiamenti. Ecco quali.

L'ultima stagione di Star Trek: Discovery è prevista per la prossima primavera e, con essa, arriveranno anche dei cambiamenti alla serie che ha contribuito a dare nuova vita al franchise fantascientifico. La durata dello show sarà in definitiva più breve di quanto il cast e la troupe si aspettassero.

Come minimo, però, mentre si prepara a uscire di scena, seguirà la scia di un'altra popolare serie del franchise, Strange New Worlds. In altre parole, come dichiarato dallo showrunner, gli ultimi dieci episodi di Discovery saranno più autoconclusivi e questo dovrebbe far piacere ai fan.

Michelle Paradise era presente con la star di Discovery Sonequa Martin-Green al CCXP in Brasile e ha anticipato qualcosa della prossima stagione della serie. Circa un anno fa era già stato diffuso un primo trailer di Star Trek Discovery 5.

"La quinta stagione sarà un mix meraviglioso. Il DNA di Discovery prevede sempre storie autoconclusive nel corso di una stagione. In questa stagione la natura di questa storia ci permetterà di avere più avventure episodiche. Quindi credo che la gente apprezzerà molto. Ci sono alcune avventure molto belle e alcuni episodi davvero divertenti".

La quinta stagione di Star Trek: Discovery vedrà Michael Burnham e l'equipaggio in missione per acquisire un potente artefatto prima che altre fazioni riescano a ottenerlo. L'ipotesi è che, essendo la storia principale un grande macguffin, lo staff di sceneggiatori si sia sentito libero di raccontare più storie singole riguardanti il viaggio dell'equipaggio attraverso la galassia.