Star Trek: Discovery, i produttori commentano l'addio di Anson Mount

Nel mese di marzo è stato confermato che Star Trek: Discovery nella terza stagione avrebbe perso due membri del cast. Anson Mount lascerà la serie nella quale interpreta il Capitano Christopher Pike, così come Rebecca Romijn, abbandonerà il ruolo del primo ufficiale di Pike a bordo della USS Enterprise. Due addii in realtà piuttosto prevedibili.

Lo showrunner di Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman, era presente al Paleyfest e ha parlato con SyFy della perdita del Capitano Pike:"Ci sincronizzeremo con il canone e ovviamente, se conoscete la storia del Capitano Pike, sapete qual è il suo destino. Non sarà esattamente quello che si pensa in questa stagione ma saremo coerenti con quella storia. Ci sarà una dimensione capovolta su quella storia che non avresti saputo o pensato".



La produttrice esecutiva Heather Kadin ha aggiunto:"Penso che diventerà incredibilmente chiaro il motivo per cui non continuerà". Sull'argomento si è espresso anche l'attore Doug Jones:"Chi avrebbe potuto interpretarlo meglio di Anson Mount? Penso che stia facendo un gran lavoro, è un capitano perfetto, forte e audace".



Anson Mount interpreta il Capitano Christopher Pike dall'inizio della serie Star Trek: Discovery, ambientata nel celebre universo fantascientifico, dieci anni prima della serie originale. Protagonista dello show è l'attrice Sonequa Martin-Green - che vedremo anche nel cast di Space Jam 2 - nel ruolo di Michael Burnham, ufficiale a bordo della Discovery.