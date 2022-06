Star Trek: Discovery, la produttrice Jenny Lumet torna sui commenti razzisti allo show

Nonostante le tante recensioni entusiastiche, Star Trek: Discovery negli anni ha affrontato ondate d'odio e razzismo: a quasi 5 anni dal debutto dello show creato da Bryan Fuller e Alex Kutrzman, una tra i produttori della serie è tornata a parlare dell'argomento durante una tavola rotonda organizzata dal The Hollywood Reporter.

Star Trek: Discovery è ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek e segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà, guidata dalla protagonista Michael Burnham, sorella adottiva di Spock, interpretata dalla star di The Walking Dead Sonequa Martin-Green.

E fu proprio a proposito della partecipazione al cast di Martin-Green e della collega Michelle Yeoh che si scatenò un'ondata di commenti razzisti all'esordio della prima stagione della serie prequel, come ricorda oggi la produttrice Jenny Lumet: "All'anteprima di Discovery c'erano Michelle Yeoh e Sonequa Martin-Green che camminavano su un pianeta. Quante mail di odio! 'Non ci sono persone di colore o asiatiche nello spazio!'. Si, lo so. E' complicato. 'C'è un tizio blu da quella parte, uno con i tentacoli dall'altra, ma Michelle Yeoh che ci fa lì?'" ha concluso ridendo.

Reazioni di questo tipo non sono una novità per il franchise di Star Trek, che ha ricevuto commenti di simile tenore fin dalla serie originale, quando il creatore Gene Roddenberry decise di trattare i problemi sociali dell'America degli anni '60, razzismo incluso.

Non si tratta neppure di una novità nel panorama seriale e cinematografico: proprio nelle scorse settimane la serie Star Wars Obi-Wan Kenobi ha subito review bombing dopo che gli account ufficiali dello show avevano difeso l'attrice Moses Ingram dagli insulti razzisti e dalle minacce di morte. Con la stagione 5 di Star Trek: Discovery ormai confermata, non resta che sperare in entrambi i casi che la fanbase possa crescere e maturare.