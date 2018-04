Star Trek Discovery: la produzione della seconda stagione ha inizio nel nuovo teaser

Dopo una prima stagione che ha regalato tante sorprese ai fan di Star Trek, CBS All Access ha deciso di pubblicare un breve teaser che annuncia l'inizio delle riprese della seconda di Discovery. A dirigere la prima puntata del nuovo arco narrativo ci sarà Alex Kurtzman, co-creatore della serie assieme a Bryan Fuller.

Il video dal dietro le quinte in questione mostra alcuni elementi importanti come una nuova razza aliena, un design rinnovato del ponte di comando della USS Enterprise e delle uniforme rosse con tanto di gonna per i membri femminili dell'equipaggio.

La seconda stagione sarà particolarmente importante perchè segnerà la prima interazione tra l'equipaggio della Discovery e quello dell'iconica navicella della storia originale, oltre ad introdurre il Capitano Pike, interpretato da Anson Mount di Marvel's Inhumans. Ma non è tutto, perchè verrà dato spazio anche al giovane Spock, probabilmente attraverso alcuni flashback.

In attesa di scoprire come proseguirà il viaggio del Comandante Michael Burnham , interpretato da Sonequa Martin-Green, vi ricordiamo che la prima stagione di Star Trek Discovery è interamente disponibile in Italia su Netflix.



Ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale, le vicende ruotano attorno al conflitto tra la Federazione Unita dei Pianeti e l'impero Klingon, mentre l'equipaggio viaggia nello spazio alla ricerca di nuovi mondi e civiltà.

Quanto attendete la seconda stagione dello show? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.