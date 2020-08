Star Trek: Discovery, la quarta stagione è già certa? Risponde Alex Kurtzman

"Lunga vita e prosperità", direbbe un noto vulcaniano. Un augurio che sembra portare fortuna a Star Trek: Discovery, viste le ultime dichiarazioni rilasciate dallo showrunner Alex Kurtzman.

Dopo aver annunciato ufficialmente la data di uscita della terza stagione di Discovery, il capo dello Star Trek Universe ha avuto modo di parlare con Gold Derby delle recenti nomination ottenute da Picard e Short Treks, e delle condizioni di lavoro in seguito alla pandemia. Sebbene ci siano stati dei rallentamenti, ha rivelato:

"Siamo riusciti a dare campo libero a tutti i nostri sceneggiatori grazie a Zoom, e il lato positivo è che siamo stati in grado di portarci abbastanza avanti con le sceneggiature per le future stagioni di Discovery, Picard, Strange New Worlds, che sarà girato il prossimo anno, e Section 31".

La cosa interessante è che tra queste serie è inclusa anche Discovery, i cui lavori per la terza stagione si sono già conclusi da un bel pezzo, dato che ormai è stata completata al cento per cento anche la post-produzione. Se la logica non è un'opinione, lo showrunner si è lasciato sfuggire un prezioso indizio che ci tranquillizza circa il futuro della serie.

Possiamo quindi esplorare la nuova frontiera di Discovery 3 già sapendo che ci aspetteranno nuove avventure, il ché rappresenta bene la filosofia del franchise. Vi salutiamo consigliandovi di dare un'occhiata al nuovo logo della flotta stellare.