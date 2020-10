Star Trek: Discovery rinnovata per una quarta stagione: ecco quando partiranno le riprese

La terza stagione di Star Trek: Discovery è partita da pochissimo ma, la serie CBS è stata già rinnovata per una quarta stagione i cui lavori inizieranno a breve.

A darne l'annuncio sono stati gli attori Sonequa Martin-Green e Doug Jones che, insieme a Alex Kurtzman e Michelle Paradise (produttori e showrunner) hanno realizzato un esilarante video per l'occasione. Ma non è tutto. Infatti stando a quanto riportato non sarà necessario attendere ancora a lungo affinché i protagonisti di questo show tornino sul set.

Le riprese di Star Trek: Discovery 4 partiranno infatti il prossimo 2 novembre, e di certo i fan dell'amato franchise non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà alla nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà. Un rinnovo così rapido non era del tutto inatteso, infatti la serie ha fin qui ottenuto uno straordinario successo e, ha dato il via anche allo spinoff Strange New Worlds.

Tutto verrà svolto nel massimo rispetto delle norme anti-contagio e, calcolando il tempo necessario alle riprese e quello per la post-produzione possiamo ipotizzare che questa stagione andrà in onda verso la fine del 2021. Vi ricordiamo che in Italia questa serie è distribuita da Netflix. In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, vi lasciamo alla nostra recensione del primo episodio di Star Trek: Discovery 3.