Star Trek: Discovery, le riprese della quarta stagione sono già iniziate

Dopo le rivelazioni di Alex Kurtzman, che aveva inavvertitamente annunciato l'arrivo della quarta stagione, un fan ha riportato un'interessante foto che testimonierebbe l'arrivo del cast di Star Trek: Discovery sul set.

Come potete vedere nell'immagine più in basso, un cartello indica l'entrata per gli addetti ai lavori, con tanto di logo di Star Trek in bella vista. Una bella notizia per tutti gli amanti del franchise, in attesa di scoprire cosa riserveranno loro i nuovi episodi di Discovery, ora che la ciurma interstellare è stata proiettata nel futuro di diverse centinaia di anni.

La terza stagione arriverà sui teleschermi ad ottobre, ma i produttori devono aver voluto investire in anticipo sui futuri episodi, senza attendere oltre ora che è possibile tornare a lavoro, con le dovute misure di sicurezza. Visto il successo ricevuto dalla serie, che ha dato il via anche allo spinoff Strange New Worlds, c'era da spettarselo.

Per quanto riguarda le tempistiche, è probabile che le riprese termineranno all'inizio del 2021. Calcolando i tempi per la post-produzione non è difficile ipotizzare l'uscita delle future puntate entro la fine del 2021.

Nonostante tutto ciò, l'annuncio ufficiale ancora non è stato dato ed è probabile che ne sapremo di più durante il panel di Star Trek al New York Comic Con.