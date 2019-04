Star Trek Discovery, le riprese della terza stagione si concluderanno entro il 31 dicembre

Mentre il franchise cinematografico è in un limbo produttivo con la cancellazione di Star Trek 4 e i dubbi sull'apparente film che porta lo script di Quentin Tarantino, lato televisione le serie non mancano di certo, con l'arrivo di due nuovi progetti e dell'attesissima terza stagione di Star Trek: Discovery.

Attualmente in casa CBS si sta lavorando duramente allo sviluppo dell'intrigante e molto chiacchierata serie che vedrà il ritorno di Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard, così come l'altro progetto invece dedicato al Cap. Philippa Georgiou interpretata da Michelle Yeoh, ma nel frattempo si schedulano le riprese della terza stagione di Discovery.



È così grazie a HNEntertainment che veniamo a conoscenza del fatto che la produzione della terza stagione di Star Trek: Discovery si concluderà entro il 31 dicembre 2019, con un inizio già previsto per il prossimo 8 luglio. Si tornerà anche a girare nei Pinewood Studios di Toronto, già casa di Pacific Rim, IT e Shazam!



Gli showrunner della terza stagione di Star Trek: Discovery saranno ancora una volta Alex Kurtzman e Michelle Paradise, ma al momento non c'è ancora nessuna data d'uscita ufficiale, visto che la produzione dista circa tre mesi.



Quanto aspettate questa Star Trek: Discovery 3? Piaciuta la seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti.