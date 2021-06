Star Trek Discovery, rivedremo il capitano Lorca nella serie? La risposta di Jason Isaacs

Nella prima stagione di Star Trek Discovery aveva una certa importanza il capitano Gabriel Lorca, comandante della USS Discovery che si scopre poi essere un impostore dell'Universo Specchio. Jason Isaacs, che l'ha interpretato, è entrato nel cuore del pubblico, al punto che sono state promosse campagne di fan per un suo ritorno.

Quello di Star Trek, tra l'altro, non è l'unico grande franchise a cui Jason Isaacs abbia partecipato: l'attore è stato infatti anche in Harry Potter e in Star Wars. Recentemente intervistato da Comicbook.com, Isaacs ha chiarito il suo punto di vista su un suo eventuale ritorno in Star Trek: Discovery, e più in generale nelle grandi produzioni:

"Quello che conta è sempre la sceneggiatura" ha spiegato. "Non c'è una parte specifica che mi interessi, o un attore, per quanto lo ammiri, con cui desideri lavorare: conta sempre la sceneggiatura."

Nel mese di aprile le riprese di Star Trek Discovery 4 erano state interrotte a causa del Covid, ma la produzione va avanti e secondo lo showrunner Star Trek Discovery si spingerà oltre i suoi limiti. Jason Isaacs, intanto, ha continuato il suo discorso così: "Mi chiedo sempre: che storia sto raccontando? Non andrei mai a fare qualcosa per compiacere i miei fan o rimpinguare il mio conto in banca. [...] Mi sono divertito moltissimo in Star Trek, ma non ci tornerei solo per esserci. Ci tornerei se ci fosse una grande storia da raccontare."