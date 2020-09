Star Trek: Discovery: rivelati trailer, poster e logo della terza stagione

In occasione dell'odierno Star Trek Day, la CBS ha deciso di festeggiare insieme ai fan del franchise stellare rivelando l'attesissimo trailer della terza stagione di Star Trek: Discovery insieme ad un entusiasmante poster e persino il nuovo logo della serie TV: scopriteli dopo il salto!

Le tre sorprese sono state svelate al pubblico durante il panel di Star Trek: Discovery tenutosi proprio oggi e trasmesso in diretta streaming dalla CBS All Access. La terza stagione arriverà il prossimo 15 ottobre sui canali dell'emittente e i 13 episodi totali saranno trasmessi ogni giovedì a cadenza settimanale. Nel player in altro troverete le prime immagini della stagione mentre, nella galleria in calce, il poster con i principali personaggi della serie TV e il nuovo logo.

Nei prossimi episodi riprenderemo le avventure dell'equipaggio della USS Discovery formato da un brillante team di attori: tra loro Sonequa Martin-Green (Comandante Michael Burnham); Doug Jones (Comandante Saru); Anthony Rapp (tenente comandante Paul Stamets); Mary Wiseman (Sylvia Tilly); Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber) e David Ajala (Cleveland "Booker" Booker).

La messa in onda della terza stagione arriva dopo un lungo periodo di incertezze dovute al COVID: lo showrunner Alex Kurtzman aveva precedentemente rivelato che, nonostante le riprese fossero terminate 10 giorni prima dell'inizio del lockdown, la post-produzione e i VFX avevano messo in seria difficoltà i tecnici, costretti a lavorare ognuno nella propria abitazione.

A svelare alcune delle sfide di Star Trek: Discovery è stato l'attore Anthony Rapp, mentre per saperne di più sul futuro della serie passate dagli ultimi commenti di Kurtzman su Star Trek: Discovery 4.