Star Trek: Discovery, nel season finale molte risposte alle domande più importanti

Mentre i produttori salutano il Kirk di Anson Mount, che ha detto addio al personaggio, Star Trek: Discovery continua la sua corsa fino al season finale, nel quale secondo Alex Kurtzman - showrunner della serie - i fan avranno molte risposte alle domande più stringenti della serie, specie in relazione al canone.

Ospite al PaleyFest, infatti, Kurtzman ha spiegato ai microfoni di SyFy Wire come lui e gli altri produttori siano ben consapevoli di ciò che si aspettano i fan e di tutto il corso di Discovery, promettendo che la seconda stagione non lascerà molte domande appese: "Ho letto tutti i dubbi degli spettatori, e so benissimo che molti dicono "beh, il motore a spore non è mai esistito!" o anche "un momento, neanche la Discovery è mai esistita" e tante altre di queste cose. Ne siamo completamente consapevoli e prometto: avrete tutte le risposte entro il season finale".



Anche Anthony Rapp è intervenuto sulla questione, spiegando: "Credo che gli ultimi episodi chiuderanno saranno una perfetta quadratura del cerchio per gli spettatori. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, rispettando quello che c'era negli script, allora si chiuderà il cerchio; ci saranno le risposte alle domande più stringenti. Credo fermamente che le persone resteranno più che soddisfatte".



L'undicesimo episodio della seconda stagione di Star Trek: Discovery è andato in onda ieri, da oggi disponibile su Netflix.