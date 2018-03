Star Trek: Discovery, la seconda stagione sarà tutta Scienza e Spiritualità!

Parlando al WonderCon 2018, gli showrunner dihanno dato ai fan un'idea di cosa aspettarsi dalla Stagione 2 della serie. Pare infatti che al centro della narrazione, vedremo voglia di esplorare i temi della spiritualità legati all'universo di Star Trek. Attenzione, la notizia contiene spoiler della prima stagione.

Durante la partecipazione all'evento WonderCon, TrekMovie ha avuto l'opportunità di sedersi a chiacchierare con i produttori esecutivi Gretchen J. Berg e Aaron Harberts. Dalle loro labbra hanno appreso che la seconda stagione di Star Trek: Discovery si concentrerà su uno dei temi principali di Star Trek: la spiritualità. Ecco cosa ha detto Harberts:

"Qual è il ruolo della serendipità versus la scienza? C'è una storia sulla fede da raccontare? Mancanza di fede. Abbiamo a che fare con lo spazio. Abbiamo a che fare con cose che non possono essere spiegate e c'è un personaggio come Michael Burnham, che invece crede che ci sia una spiegazione per tutto ".

Harberts si è poi affrettato a chiarire che non si riferiva solo alla religione. La spiritualità, ha spiegato, riguarda gli schemi nelle nostre vite; il viaggio che intraprendi e le relazioni e le convinzioni che costruisci lungo il cammino. Sebbene Star Trek sia un franchise di fantascienza, la serie è sempre stata pronta a esplorare questioni di moralità e spiritualità. I Vulcaniani, in particolare, sono una razza straordinariamente spirituale; Tuvok, ad esempio, era uno dei personaggi più spirituali di Star Trek: Voyager. L'equilibrio tra scienza e spiritualità è sempre stato affascinante, e sembra che Discovery Season 2 lo esplorerà.

Del resto ha senso; la star dello show, Michael Burnham, è stata cresciuta dai Vulcaniani. C'è un profondo legame psichico tra Burnham e il suo padre adottivo, Sarek; quel legame ha effettivamente causato conflitti in famiglia, e i fan sperano vivamente che la seconda stagione introduca la versione di Discovery del fratellastro di Burnham, Spock. Nel frattempo, i Klingon hanno avuto un ruolo importante nella prima stagione e difficilmente scompariranno dallo show. La religione Klingon è sempre stata un'altra finestra sulla spiritualità di Star Trek.

Chissà cosa vedremo, dunque, nella seconda stagione di Star Trek: Discovery.