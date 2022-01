Star Trek: Discovery, la serie è stata rinnovata per una quinta stagione!

Mentre i fan di Star Trek: Discovery attendono il ritorno della quarta season, previsto per il 10 Febbraio, arriva una notizia incredibile: la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione! Una news che sicuramente non ci stupisce, considerando il grande successo che lo show ha avuto sin da subito.

La quarta stagione è entrata in pausa lo scorso 30 Dicembre, con una minaccia che ha sollevato la questione su quale sia il vero scopo della Federazione e se i leader dovrebbero usare la violenza come misura preventiva mentre affrontano problematiche sconosciute. Una questione di etica a lungo dibattuta nel corso della storia del franchise. Una stagione, questa di Discovery, che ha creato molti collegamenti con gli altri prodotti di Star Trek, un impegno che gli sceneggiatori stanno provando a prendere in tutte le serie.

E non sono di certo pochi gli show in corso, con uno che è appena entrato in fase di produzione: abbiamo infatti Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds. La volontà, da quel che è stato dichiarato, sembra che sia quella di far arrivare in sala anche un nuovo film di Star Trek. Chissà.

In questo panorama così ampio, il ritorno del Capitano Michael Burnham & company, annunciato con grande anticipo, rappresenta una grande vittoria. Non sappiamo ancora, però, quando potremmo aspettarci di vedere la quinta stagione. Per il momento attendiamo il ritorno della quarta, previsto per il 10 Febbraio.