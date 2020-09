Star Trek Discovery: quali sono le sfide della terza stagione? Risponde Anthony Rapp

Manca poco all'arrivo della serie incentrata sull'universo creato da Gene Roddenberry. Dopo questa intervista a Kenneth Mitchell di Star Trek Discovery, vi segnaliamo i commenti di Anthony Rapp, che ha svelato quali saranno i temi della terza stagione.

L'interprete dell'ufficiale scientifico Paul Stamets ha partecipato all'edizione virtuale del Dragon Con, durante un panel ha quindi risposto alle numerose domande degli appassionati, incentrate in particolare sulle prossime puntate inedite: "La terza stagione affronterà le dinamiche di una famiglia. Non parlo in senso letterale, quello l'abbiamo già fatto con Burnham e Spock, ma del gruppo di persone che hanno dovuto abbandonare tutto una volta andati nel futuro. Non sarà una cosa facile. Spesso questo genere di show ti fa vedere delle cose assurde che capitano ai protagonisti e poi se ne lava subito le mani, ti dicono, ah sei stato colpito da un fulmine ed ora hai i superpoteri, fantastico. I nostri showrunner hanno colto questa occasione per esplorare meglio la parte umana di queste vicende. Sarà molto divertente, ma anche piena di momenti di tristezza e di coraggio".

Ricordiamo che la terza stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre, tra le altre cose vedremo anche il nuovo logo della flotta stellare in Star Trek Discovery.