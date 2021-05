Star Trek: Discovery, lo showrunner: 'Ci spingeremo dove non eravamo mai arrivati'

Il salto temporale di Star Trek: Discovery nella terza stagione ha permesso agli autori dello show di cambiare tutte le carte in gioco, concedendogli di muoversi con maggiore libertà nel celebre franchise.

Star Trek: Discovery è iniziata come serie prequel ambientata un decennio prima di Star Trek: The Original Series ma il consolidarsi delle nuove storie, ha fatto nascere in tutta la produzione il desiderio di allontanarsi dalla ben nota continuità dell'universo ideato da Gene Roddenberry. Il modo più semplice per farlo era portare Star Trek dove non era mai arrivato prima, e cioè ben oltre la timeline di Nemesis.

"L'idea che l'equipaggio dovesse saltare alla linea temporale più lontana che fosse mai esistita in qualsiasi cosa di Star Trek ci avrebbe permesso di riscrivere totalmente le regole e creare un insieme completamente nuovo di variabili che il team avrebbe dovuto affrontare improvvisamente. Ci spingeremo dove non eravamo mai arrivati" ha spiegato il co-showrunner di Star Trek: Discovery Alex Kurtzman durante un segmento di domande e risposte con Variety.

Intanto, qualche tempo fa, le riprese della stagione 4 di Star Trek: Discovery erano state interrotte a causa della pandemia di Covid-19 che stava causando non poche problematiche alla produzione. Voi cosa vi aspettate dai nuovi episodi di questo show? Naturalmente, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai cammenti.