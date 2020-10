Star Trek Discovery e Snowpiercer: i riferimenti al fumetto presenti nell'episodio 3x02

Intitolata "Far From Home", la seconda puntata della stagione 3 di Star Trek: Discovery ha visto i protagonisti precipitare in un pianeta desertico la cui ambientazione glaciale ricorda quella post-apocalittica di Snowpiercer, celebre fumetto francese noto ai più per l'adattamento cinematografico di Bong Joon-Ho con protagonista Chris Evans.

Il primo riferimento arriva proprio all'inizio dell'episodio e riguarda in particolare la recente serie di Snowpiercer targata TNT: l'equipaggio viene messo in guardi sulla caduta con l'annuncio "Brace, brace, brace" ("Preparatevi"), frase che non può che ricordare il mantra "Prepare to brace!", titolo della puntata 1x02 del recente adattamento televisivo.

Andando avanti con la trama, Saru e Tilly fanno la conoscenza di un cattivo di nome Zareh (Jake Weber), il quale gestisce un racket di protezione e controlla un insediamento minerario conosciuto come la Colonia. Dopo averli presi in ostaggio, Zareh spiega a Tillt che una volta ha visto il ghiaccio "entrare nella gola di qualcuno", un riferimento alla condanna a morte del "Polmone di ghiaccio" mostrata nel corso della serie. A proposito della Colonia, l'aspetto dei suoi abitanti, i Coridans, ricorda da vicino proprio quello degli sfortunati abitanti della sezione di coda dello Snowpiercer.

Infine, come fatto notare da Screen Rant, un altro mantra di Snowpiercer è "Queste sono le nostre rivoluzioni": la missione del Comandante Burnham nella terza stagione è quella di riunire i resti della caduta Federazione Unita dei Pianeti, innescando così una rivoluzione nella galassia del 32° secolo.

