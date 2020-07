Sonequa Martin-Green: la star di The Walking Dead e Star Trek Discovery ha partorito

Sonequa Martin-Green ha dato il benvenuto ad un nuovo membro della sua famiglia. La star di Star Trek: Discovery e The Walking Dead ha annunciato tramite un toccante post su Instagram di aver accolto al mondo la sua bambina, la piccola Saraiyah Chaunté Green.

Per l'attrice si tratta della seconda maternità dopo il figlio Kenric Green II, avuto cinque anni fa insieme al marito Kenric Green, il quale è apparso nella seconda stagione di Star Trek: Discovery.

"Abbiamo accolto la nostra dolce bambina la scorsa domenica, 19 luglio alle 8:32 del mattino" ha scritto la Martin-Green nel post che potete trovare in calce all'articolo, accompagnato da alcune commoventi foto della coppia in compagnia della loro bambina. "È stato un bellissimo parto casalingo, e ora entrambi i nostri bambini sono nati in acqua. Non abbiamo mai sentito la mancanza di qualcosa, ma ora che è qui sentiamo un perfetto senso di completezza. Il suo nome è Saraiyah Chaunté Green, ha le iniziali e il secondo nome della mamma. È assolutamente perfetta, proprio come suo fratello. Grazie a Yeshua, è il pezzo finale del nostro puzzle."

L'attrice è apparsa in questi giorni nei panni del Comandante Michael Burnham per il breve teaser-annuncio di Star Trek: Discovery 3, la cui data di uscita è stata annunciata per il prossimo 15 ottobre. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai dettagli sulla lavorazione della terza stagione durante la quarantena.