Star Trek Discovery: Spock arriva nel trailer della seconda stagione!

Nella notte dal New York Comic-Con è finalmente arrivato il nuovo trailer per l'attesissima seconda stagione di Star Trek Discovery, serie prodotta da CBS All-Access e distribuita in Italia da Netflix.

I fan della serie hanno di che gioire: oltre ad aver mostrato ufficialmente il nuovo Spock, la produzione ha anche annunciato la data di messa in onda della seconda stagione, che arriverà il 17 gennaio 2019.

Come al solito potete guardare il trailer in calce alla notizia.

Star Trek Discovery racconta le avventure della Flotta Stellare nella missione per scoprire nuovi mondi e nuove forme di vita. Alla fine della prima stagione è stato mostrato l'attesissimo incontro fra la Discovery e la USS Enterprise, lasciando i fan in una trepidante attesa.

Il cast della serie comprende Sonequa Martin-Green come primo ufficiale Michael Burnham, Michelle Yeoh nei panni del capitano Philippa Georgiou, Jason Isaacs nel ruolo del capitano Lorca, Doug Jones nel ruolo di ufficiale scientifico Saru, Anthony Rapp nel ruolo del collega scientifico Stamets, Terry Serpico in quello dell'ammiraglio della Flotta Stellare Anderson, Maulik Pancholy come capo ufficiale medico Nambue, Sam Vartholomeos come ufficiale della Flotta Stellare Connor, Mary Wiseman come Cadet Tilly, James Frain come Sarek, astrofisico e padre di Spock, Chris Obi come leader Klingon T'Kuvma, Mary Chieffo come L'Rell, un comandante Klingon , Shazad Latif come Tenente Tyler, Rekha Sharma come Comandante Landry, Kenneth Mitchell nel ruolo di Kol, Clare McConnell nel ruolo di Dennas, Damon Runyan nel ruolo di Ujilli e Rainn Wilson nel ruolo di Harry Mudd.

Le new entry per questa seconda stagione sono Ethan Peck come l'iconico ufficiale metà-umano e metà-vulcaniano Spock, Rebecca Romijn e Anson Mount. La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con la Secret Hideout di Alex Kurtzman, la Living Dead Guy Productions di Bryan Fuller e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Heather Kadin, Gretchen J. Berg, Aaron Harberts, Akiva Goldsman, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono produttori esecutivi.

La serie sarà distribuita contemporaneamente da CBS Studios International e Netflix in 188 paesi e in Canada sul canale Space di Bell Media e sul servizio OTT CraveTV.