Star Trek: Discovery, la stagione 4 arriva prima del previsto: ecco quando

Le riprese di Star Trek: Discovery 4 sono terminate lo scorso agosto e in molti pensavano che la serie non sarebbe arrivata sui nostri schermi prima del 2022 ma a quanto pare, le cose andranno molto diversamente da quanto preventivato.

Paramount+ ha annunciato che la stagione 4 di Star Trek: Discovery sarà presentata in anteprima questo 18 novembre. La terza stagione di Star Trek: Discovery si è conclusa il 7 gennaio 2021, con Michael Burnham (Soneque Martin-Green) che è finalmente diventato Capitano della USS Discovery. La Paramount non ha confermato quanti episodi episodi comporranno la nuova stagione e per ora il comunicato stampa per la stagione 4 ha suggerito che l'equipaggio incontrerà un nemico diverso da qualsiasi cosa abbiano mai affrontato e per tale ragione i mondi federativi e non federativi dovranno unirsi.

"Paramount+, il servizio di streaming di ViacomCBS, ha rivelato oggi che la quarta stagione della sua serie originale di successo Star Trek: Discovery sarà presentata in anteprima giovedì 18 novembre, esclusivamente per gli abbonati a Paramount+ negli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto durante il Il panel di Star Trek: Discovery che ha avuto luogo durante la celebrazione globale dello Star Trek Day in streaming live di oggi. La data è stata rivelata a seguito di un'anteprima della quarta stagione in arrivo, introdotta virtualmente dalla star della serie Sonequa Martin-Green.

La quarta stagione di Star Trek: Discovery vede il Capitano Burnham e l'equipaggio della USS Discovery di fronte ad una minaccia diversa da tutte quelle che hanno incontrate sino ad ora. La Federazione e i mondi non federativi che risentono allo stesso modo del suo impatto, e perciò devono affrontare l'ignoto e lavorare insieme per garantire un futuro pieno di speranza per tutti".

Intanto proprio in questi giorni Paramount+ celebra lo Stra Trek Day, in onore del 55° compleanno di questo longevo franchise, con un programma ricchissimo di ospiti e attesi annunci.