Star Trek Discovery, nella stagione 4 assisteremo alla ricostruzione della Federazione?

La terza stagione di Star TreK Discovery ha visto l'equipaggio della USS Discovery proiettato nel 32° secolo, in cui molte cose sono cambiate rispetto al passato e la Federazione è in disarmo. Alla luce del finale di stagione, e di un recente post pubblicato su Instagram, possiamo immaginare quale sarà il futuro della serie.

La stagione si è infatti conclusa con il capitano Saru che ha abdicato al suo ruolo di comandante della Discovery per tornare a Kaminar, e con il capitano Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) che ha preso il suo posto, e che pertanto guiderà la prossima missione della Discovery.

Sull'account Instagram Star Trek Discovery Logs, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, dal "diario di bordo" di Burnham leggiamo le sue speranze di rivedere la Federazione tornare al suo antico splendore.

"Uno degli ultimi prima di avere il privilegio di chiamarmi Capitano. Sono oltre la fortuna, oltre la gratitudine, di essere qui in questo momento, di poter servire questo equipaggio, questa famiglia. Il Grande Fuoco ha preteso un prezzo da pagare: pianeti separati gli uni dagli altri, persone care separate, troppe vite perse. Ma finalmente abbiamo le risposte di cui abbiamo bisogno... Ora possiamo ricostruire. Riconnettere. Guarire. Sono così orgogliosa di aver fatto parte di questo, e non vedo l'ora di vedere cosa realizzeremo in futuro. Spetta a noi, tutti noi, lasciare il passato alle spalle per uscire dall'oscurità e rivedere la luce. Credo che possiamo farlo. Siamo la Federazione, e credo che, insieme, possiamo fare qualsiasi cosa."

