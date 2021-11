Star Trek: Discovery, la stagione 4 debutta con una citazione a Enterprise

La quarta stagione di Star Trek: Discovery ha preso il via oggi, in esclusiva su ParamountPlus nei Paesi in cui è attivo il servizio. Il primo episodio già dal suo titolo, "Kobayashi Maru", rende omaggio al franchise fantascientifico di cui fa parte la serie, ma questa non è l'unica citazione!

La quarta stagione di Star Trek Discovery uscirà su ParamountPlus anche in Italia: il servizio sarà attivo per gli abbonati Sky a partire dal 2022, per cui ci vorrà ancora qualche mese di pazienza.

Tornando al primo episodio della nuova stagione di Star Trek: Discovery, vi è un diretto richiamo alla serie Star Trek: Enterprise, nello specifico al Capitano dell'Enterprise Jonathan Archer, che era interpretato da Scott Bakula.

Nell'episodio d'esordio di Star Trek: Discovery 4, il Capitano Michael Burnham (interpretata da Sonequa Martin-Green) parla di fronte a una platea di nuovi cadetti nel quartier generale della Flotta Stellare e la Presidente della Federazione Laira Rillick presenta a tutti il nuovo Archer Spacedock, intitolato proprio al celebre Capitano, mentre in sottofondo sentiamo il tema di Archer di Dennis McCarthy.

La quarta stagione di Star Trek: Discovery vedrà il Capitano Burnham e l'equipaggio della USS Discovery di fronte ad una minaccia diversa da quelle incontrate finora: la Federazione e i mondi non federativi devono affrontare l'ignoto e lavorare insieme per raggiungere un futuro pieno di speranza per tutti. Nell'attesa di conoscere la data d'uscita della serie in Italia, diamo ancora un'occhiata al trailer di Star Trek Discovery 4.