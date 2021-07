Star Trek: Discovery, la stagione 4 svelerà che capitano è Michael Burnham

In attesa di scoprire se rivedremo il capitano Lorca in Star Trek: Discovery, sappiamo già che nella prossima stagione, la quarta, avrà una particolare importanza Michael Burnham. Abbiamo lasciato la serie, infatti, con il personaggio interpretato da Sonequa Martin-Green come nuovo capitano della USS Discovery.

La stessa attrice, intervistata da Comicbook.com per la promozione del suo nuovo film Space Jam: New Legends, ha parlato anche della prossima stagione di Star Trek: Discovery, e dell'evoluzione del capitano Burnham.

"Questo è qualcosa di grosso per me" ha raccontato Sonequa Martin-Green. "Essere il capitano in quel franchise consolidato, essere nella storia di quel franchise come donna di colore al comando di quella nave, è qualcosa di enorme per me, e più in generale per il franchise stesso."

L'attrice non ha fornito molti dettagli sulla trama della prossima stagione, ma secondo lo showrunner Star Trek: Discovery si spingerà dove non era mai arrivata. Una piccola anticipazione, in ogni caso, l'ha fornita: "Quello che dirò è che potrete vedere che tipo di capitano è Michael Burnham."

In una precedente intervista Sonequa Martin-Green aveva già detto qualcosa di simile, affermando che il suo percorso in Star Trek: Discovery era sempre stato "un viaggio verso la poltrona di comando. [...] Sarà quello con cui avremo a che fare, mi abituerò a dover essere Michael Burnham, il capitano dell'astronave, e a tutte le cose che dovrò imparare strada facendo."