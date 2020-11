Star Trek: Discovery, svelata la nuova flotta stellare del futuro e il suo ammiraglio

Star Trek: Discovery ha rivelato la nuova versione futura della Flotta Stellare e della Federazione dei pianeti uniti. Dopo essere arrivato nel 32° secolo, l'equipaggio è stato in missione per riconnettersi con la Flotta Stellare, e grazie al nuovo membro Adira Tal (Blu del Barrio), e ai suoi ricordi, la Discovery è finalmente in grado di farlo.

Raggiunge il suo obiettivo nel quinto episodio della terza stagione, Die Trying. Tuttavia, ciò che resta della Flotta Stellare nel 32° secolo è ben lontano da ciò che l'equipaggio della Discovery aveva alle spalle nel 23° secolo. Allo stesso tempo, il futuro riserva un nuovo potenziale che l'equipaggio non avrebbe mai potuto immaginare.



La versione del 32° secolo della Flotta Stellare ha sede in una stazione in un quadrante lontano, dove la flotta rimanente si nasconde sotto la copertura di un campo di distorsione, creato dalle energie combinate di ciascuna nave. Quando la Discovery viene autorizzata all'ingresso, l'equipaggio non riceve il tipo di saluto che sperava.



Il leader della Future Starfleet non è altro che l'ammiraglio Charles Vance (Oded Fehr), un vecchio collega dell'ammiraglio Tal. L'ammiraglio Vance rivela alcune dure verità sul capitano Saru (Doug Jones) e sul primo ufficiale Michael Burnham (Sonequa Martin-Green).



Secondo l'ammiraglio Vance, dopo il cataclisma "The Burn", la Federazione è stata ridotta e gli alloggi del suo ufficiale, dove si incontra con Saru e Burnham, rappresentano anche l'intero organo istituzionale del governo rimanente della Federazione.



In breve: la Flotta Stellare e la Federazione sono state ridotte a poche dozzine di navi. Ancora più importante, anche gli ideali della Flotta Stellare sono stati erosi, poiché i viaggi e l'esplorazione a lungo termine sono stati interrotti, a causa della capacità di curvatura molto limitata. La Flotta Stellare dell'ammiraglio Vance sta solo cercando di sopravvivere.



Ovviamente, l'intero scopo dell'episodio è che la Discovery e il suo equipaggio dimostrino all'ammiraglio Vance che loro (e il loro teletrasporto Spore-drive) sono la migliore speranza per ripristinare la Flotta Stellare e la reputazione della Federazione nell'universo.



