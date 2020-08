Star Trek: Discovery, svelato il nuovo logo della Flotta Stellare

La terza stagione di Star Trek: Discovery debutterà a ottobre, e tra le novità vedremo anche, sulle uniformi dei protagonisti, un nuovo logo della Flotta Stellare. CBS All Access ha infatti pubblicato sui suoi canali social una nuova immagine promozionale della serie, dalla quale è possibile notare alcuni cambiamenti nello stemma.

Nell'immagine, che possiamo vedere anche in calce alla news, si può notare la comandante Burnham, interpretata da Sonequa Martin-Green, con un nuovo look rispetto alla seconda stagione di Star Trek: Discovery: i capelli sono più lunghi e il logo sull'uniforme è diverso dalla classica forma a delta. Stavolta è ovale, e sulla parte sinistra mostra i gradi dell'ufficiale: tre piccoli segni che indicano il ruolo di comandante di Burnham. Il badge sembra un mix tra quello originale di Discovery e quelli di Star Trek: Deep Space Nine.

La trama della terza stagione di Star Trek: Discovery è ancora avvolta dal mistero, ma sappiamo che la serie sarà ambientata nel 32° secolo e che rivelerà il destino della Federazione.

"Siamo saltati nel futuro alla fine della stagione 2" ha detto Doug Jones, che nella serie interpreta Saru. "Questo è qualcosa di importante. Siamo andati con coraggio dove nessuna serie di Star Trek è mai andata prima. Quindi vedremo cosa succederà nel futuro. In quali condizioni si trova la Federazione? Lo scopriremo quando atterreremo. Cosa accade a me e al mio grado? Sono un comandante, ma mi sto comportando anche da capitano della nave perché abbiamo perso tutti i nostri capitani."

Come ha già anticipato il produttore, quindi, a terza stagione di Star Trek: Discovery esplorerà una nuova frontiera.