Star Trek: Discovery, svelato il trailer della quinta stagione

L'annuncio del rinnovo per una quinta stagione di Star Trek: Discovery è arrivato quasi un anno fa ed ora, durante il Comic Con di New York, è stato rilasciato anche il trailer del quinto capitolo della serie in onda su Paramount+.

La showrunner Michelle Paradise, aveva dato l'annuncio dell’inizio ufficiale delle riprese della stagione 5 di Star Trek: Discovery tramite il suo account Twitter, postando le foto del set pronto per essere animato dall'intero cast della serie.

Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones), Paul Stamets (Anthony Rapp) e Sylvia Tilly (Mary Wiseman) stanno per ritornare, infatti, in nuovi 10 episodi nel quinto capitolo della serie Paramount, che ha da poco rilasciato il trailer ufficiale.

Durante il Comic Con di New York sono state rilasciate le prime immagini ufficiali del Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery, che in questo ultimo capitolo si troveranno ad affrontare nuove minacce in compagnia di 3 nuovi personaggi: il Capitano Rayner, interpretato da Callum Keith Rennie, e la coppia Moll e L’ak, interpretati rispettivamente da Eve Harlow ed Elias Toufexis.

Con una data di uscita ufficiale non ancora comunicata, presumibilmente la serie approderà sulla piattaforma streaming non prima della conclusione della terza ed ultima stagione di Star Trek: Picard, in cui ritroveremo Patrick Stewart, ma questo non prima del 2023. Durante lo Star Trek Day di settembre è stata infatti annunciata la data di uscita di Picard 3!