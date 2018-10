Star Trek Discovery: il teaser poster svela la finestra di lancio della seconda stagione

Dopo mesi di attesa, CBS All Access ha finalmente confermato la finestra di lancio della seconda stagione di Star Trek Discovery con un teaser poster nuovo di zecca. Altre informazioni saranno rivelate in occasione del panel che si terrà al New York Comic-Con, in programma questo fine settimana.

Il nuovo arco narrativo, composto da 13 episodi, riprenderà la storia dal sorprendente finale della prima stagione, che ha visto l'equipaggio della USS Discovery entrare in contatto con l'iconica USS Enterprise. Nel cast torneranno anche Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif, Anthony Rapp e Mary Wiseman. Vi ricordiamo che lo show è ambientato una decina di anni prima della serie originale, andata in onda dal 1966 al 1969.

Tra le grandi new entry della seconda stagione segnaliamo Anson Mount, star di Inhumans, nei panni di Christopher Pike, capitano della USS Enterprise nel periodo che precede l’arrivo del giovane James Kirk a comando della nave ammiraglia, ed Ethan Peck nell'iconico ruolo di Spock. I nuovi episodi saranno disponibili a partire da gennaio 2019 su CBS All Access, piattaforma di streaming dell'emittente americana, e in Italia su Netflix.

Per ingannare l'attesa, i fan potranno gustarsi quattro mini episodi ambientati nell'universo di Discovery e denominati Short Treks. Il primo di questi, intitolato Runaway, sarà disponibile il 4 ottobre e sarà incentrato sul personaggio di Ensign Tilly (Mary Wiseman) pronta ad incontrare un visitatore inaspettato bisognoso di aiuto.