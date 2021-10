Star Trek: Discovery, il trailer della quarta stagione mostrato al New York Comic-Con

Paramount ha diffuso in streaming il trailer della quarta stagione di Star Trek: Discovery mostrato nelle ultime ore al New York Comic-Con con le prime immagini disponibili dei nuovi episodi della serie che arriverà sulla piattaforma digitale del network, Paramount+, a partire dalla metà di novembre. Protagonista assoluta Sonequa Martin-Green.

Nel trailer vediamo la neo-promossa a Capitano Burnham guidare la Discovery verso una misteriosa anomalia che minaccia l'intera galassia. Con la federazione dei Pianeti Uniti ancora in via di ricostruzione dopo The Burn, i pianeti membri e i non-membri dovranno stringere un'alleanza per salvare il futuro di tutti. Secondo la sinossi ufficiale di questa nuova stagione, Capitano Brunham e il suo equipaggio dovranno affrontare una minaccia diversa da tutte quelle viste finora nella serie.

La quarta stagione della sua serie originale di successo Star Trek: Discovery sarà presentata in anteprima giovedì 18 novembre, esclusivamente per gli abbonati a Paramount+ negli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto durante il Il panel di Star Trek: Discovery che ha avuto luogo durante la celebrazione globale dello Star Trek Day in streaming live di oggi. La data è stata rivelata a seguito di un'anteprima della quarta stagione in arrivo, introdotta virtualmente dalla star della serie Sonequa Martin-Green.

A settembre Paramount ha festeggiato lo Star Trek Day in occasione dei 55 anni della mitica saga fantascientifica. Nelle ultime ore, poi, è stato diffuso il trailer della docu-serie The Center Seat che si focalizza sull'intera saga - cinematografica e televisiva - di Star Trek con l'aiuto delle interviste ad alcuni dei protagonisti più noti, da Will Wheaton a Kristey Alley.

Come detto, la quarta stagione di Star Trek: Discovery arriverà su Paramount+ il 18 novembre; in Italia la serie è distribuita in streaming da Netflix.