Star Trek: Discovery: il trailer della terza stagione ci porta 930 anni nel futuro

La terza stagione di Star Trek: Discovery si è mostrata durante il Comic Con di New York, con il primo trailer ufficiale! Come potete vedere in calce all'articolo, il video ci porta "930 anni nel futuro".

I nuovi episodi arriveranno nel 2020 su CBS All Access e Michelle Paradise affiancherà Alex Kurtzman nel ruolo di showrunner, dopo aver iniziato a lavorare alla serie nel corso della seconda stagione, grazie alla sua profonda conoscenza dell'universo di Star Trek.



Le prime due stagioni erano ambientate una decina di anni dopo la serie originale, ma ora i protagonisti si ritrovano in un futuro decisamente lontano. Come leggiamo nella sinossi ufficiale, "dopo il salto nel finale della seconda stagione, ritroveremo l'equipaggio della U.S.S. Discovery uscire dal wormhole per giungere in un futuro sconosciuto, lontani dalla casa che conoscevano un tempo. In un tempo pieno di incertezza, l'equipaggio (con l'aiuto di alcuni nuovi amici) dovrà combattere per recuperare un futuro di speranza".



Per l'occasione, la CBS ha diffuso anche le prime immagini di Star Trek: Discovery 3, in cui vediamo diversi membri del cast, come Sonequa Martin-Green, David Ajala, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Mary Wiseman e Doug Jones.

Durante il Comic Con ha debuttato anche il nuovo trailer ufficiale di Star Trek: Picard, che segna il grande ritorno di Patrick Stewart nei panni dell'indimenticabile capitano.



Cosa ne pensate del trailer di Star Trek: Discovery?