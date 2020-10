Star Trek Discovery: Tutti gli easter egg presenti nel primo episodio della terza stagione

È passata meno di una settimana dalla messa in onda della prima puntata di Star Trek Discovery 3, mentre aspettiamo di scoprire come continuerà la storia dei protagonisti, vi segnaliamo tutti gli easter egg presenti nell'episodio.

Intitolata "That Hope Is You, Part 1", la puntata ci ha permesso di vedere le conseguenze del viaggio nel tempo effettuato dal primo ufficiale Michael Burnham. In una delle prime scene erano presenti alcuni relitti di una nave della Federazione, su una delle sue fiancate è presente la scritta "NCC". Nei minuti successivi inoltre scopriamo che i Gorn sono riusciti a distruggere il subspazio, elemento indispensabile per la comunicazione tra i vari pianeti della galassia di Star Trek. Per chi non lo ricordasse, i Gorn sono una popolazione aliena dalle fattezze simili a quelle di una lucertola comparse per la prima volta nelle serie originale e che si sono scontrate con il capitano Kirk.

Un altro easter egg notato dai fan è il trilithium, citato da Cleveland Booker per aiutarli nella loro situazione, ma che non viene considerato un elemento abbastanza stabile per essere usato come carburante. Il trilithium era stato presentato originariamente in "Star Trek: The Next Generation", nella puntata incentrata sulla storia dello scienziato Tolian Suran.

Infine abbiamo potuto rivedere i Lurian, alieni che erano stati introdotti in "Star Trek: Deep Space Nine" e in particolare Morn, personaggio presente in numerose puntate dello show. Infine vi lasciamo segnalandovi una delle prossime storyline di Star Trek Discovery 3.