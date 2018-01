Star Trek Discovery, una prima occhiata alla nuova razza aliena della serie TV

Il network americanoha diffuso in rete le prime immagini ufficiali del nuovo episodio di, serie televisiva basata sull'universo della celebre saga sci-fi.

La Federazione Unita dei Pianeti riceverà un nuovo membro nell'episodio di Star Trek: Discovery di questa settimana, ovvero "The Wolf Inside".

Le foto ufficiali ci mostrano i soliti membri dell'alleanze della Federazione (Vulcaniani, Andoriani e Tellariti) seduti a un tavolo nella dimensione parallela dell'Universo dello Specchio, anche se con una differenza importante: il pallido Klingon Voq, che non è stato visto sin dal quarto episodio, sembra aver sostituito gli Umani nella squadra dell'alleanza.

La Federazione e l'Universo dello Specchio sono state parte integrante del canon di Star Trek sin dai tempi della serie originale e Discovery sembra voler proseguire questa lunga tradizione, accogliendo in questo modo le richieste dei fan.



